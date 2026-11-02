Leticia Sabater repite en Neda y actuará en las fiestas de San Nicolás

Imagen de archivo de una de sus actuaciones Cedida

La cantante Leticia Sabater visitará de nuevo Ferrolterra. Lo hará el próximo 5 de diciembre, en el marco de las fiestas de San Nicolás de Neda.

Así figura en el cartel compartido por la comisión, en el que se explica que los festejos comenzarán ese sábado con la sesión vermú a cargo del grupo JB SON, que repetirá por la noche junto a la reconocida actriz y presentadora.

Ya el domingo, la jornada comenzará con el pasacalles a partir de las 10.00 horas y continuará con una sesión vermú larga (con tardeo) desde las 14.00 con Sonorama Móvil.

Festas do Carme

La última vez que visitó la localidad la artista fue en 2023, en aquella ocasión, con motivo de las Festas do Carme, el 16 de julio. En la zona de Os Subarreiros ofreció un concierto “para todos los públicos, muy participativo, marchoso y muy divertido”