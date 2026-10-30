Más de 400 personas ya están inscritas en la Sendas das Ánimas de Neda

Anterior edición de la “Senda das ánimas” Jorge Meis

El casco histórico de Neda tiene todo preparado para acoger en la tarde-noche de este sábado (de 19.00 a 21.00 horas) uno de sus momentos más esperados de estas fechas, la fiesta de Samaín, y concretamente, la salida ala calle de espíritus y fantasmas en la tradicional ‘Senda das ánimas’.

Más de 400 personas están ya inscritas en esta actividad, dirigida al público infantil y juvenil, que contará como otros años con escenas teatralizadas, pero que incorpora en esta convocatoria una serie de pruebas que los participantes deben superar para poder avanzar en el itinerario que se desarrollará por la calle Real, decorada para la ocasión.

La cita ha atraído no solo a niños y niñas del concello sino de otros puntos de la comarca, que deberán atravesar un túnel del terror e internarse en una terrorífica aventura.

La cantidad de participantes lleva a que se tomen medidas para evitar aglomeraciones, tales como la disposición de una veintena de pasos consecutivos, con un máximo de 20 personas en cada turno.

El montaje de las actividades lleva a la prohibición de la circulación rodada y estacionamiento en el tramo de la calle Real, entre calle do Castro y travesía de Sobre a Vila –de 10.00 a 23.00 horas–. El tráfico también quedará cortado de 18.00 a 22.00 horas en el tramo que lleva a la Casa Consistorial y en la Sobre a Vila.

La jornada festiva del Samaín se completa hoy con la celebración del magosto popular, en la Casa das Palmeiras y entorno.Castañas asadas y bollitos preñados serán el delicioso mení, cuya degustación estará amenizada con música durante la cita festiva.