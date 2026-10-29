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Neda

El PSdeG afea al PP que vote en contra de acometer mejoras de seguridad en el CEIP San Isidro

La formación califica de "inadmisible" la postura de los populares

Redacción Ferrol
29/10/2026 21:05
Imagen de archivo del CEIP San Isidro de Neda
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El PSdeG-PSOE lamentó este jueves, en la Comisión de Educación del Parlamento, el rechazo del Partido Popular a su propuesta para instar a la Xunta a que realice las obras necesarias en el CEIP San Isidro de Neda. El objetivo de la iniciativa era, exponen los socialistas, garantizar la seguridad, la salubridad y el correcto desarrollo de la actividad en las instalaciones del centro escolar.

El parlamentario incide en que llegó a pedir el voto separado de los distintos apartados de la iniciativa, con el objetivo de lograr un acuerdo, “pero o PP tamén rexeitou pedirlle un informe técnico integral para avaliar o estado de conservación do centro, as filtracións, a fenda que atravesa a fachada do inmoble e o conxunto de necesidades estruturais” del colegio, lamenta Bouza.

Imagen de archivo del acceso al colegio

El PSOE reclama a la Xunta la rehabilitación integral del CEIP San Isidro de Neda

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La formación califica de “incomprensible” la postura de los populares, revelando que la propia Consellería envió a sus técnicos a evaluar las deficiencias del colegio justo el día anterior al debate de la propuesta. En su intervención, el diputado del PSdeG-PSOE afeó a los populares que presuman “de que hicieron un ascensor en el que entra agua”, mientras desatienden “as chamadas de atención” de la comunidad educativa del centro.

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