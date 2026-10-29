El PSdeG afea al PP que vote en contra de acometer mejoras de seguridad en el CEIP San Isidro

Imagen de archivo del CEIP San Isidro de Neda AEIG

El PSdeG-PSOE lamentó este jueves, en la Comisión de Educación del Parlamento, el rechazo del Partido Popular a su propuesta para instar a la Xunta a que realice las obras necesarias en el CEIP San Isidro de Neda. El objetivo de la iniciativa era, exponen los socialistas, garantizar la seguridad, la salubridad y el correcto desarrollo de la actividad en las instalaciones del centro escolar.

El parlamentario incide en que llegó a pedir el voto separado de los distintos apartados de la iniciativa, con el objetivo de lograr un acuerdo, “pero o PP tamén rexeitou pedirlle un informe técnico integral para avaliar o estado de conservación do centro, as filtracións, a fenda que atravesa a fachada do inmoble e o conxunto de necesidades estruturais” del colegio, lamenta Bouza.

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La formación califica de “incomprensible” la postura de los populares, revelando que la propia Consellería envió a sus técnicos a evaluar las deficiencias del colegio justo el día anterior al debate de la propuesta. En su intervención, el diputado del PSdeG-PSOE afeó a los populares que presuman “de que hicieron un ascensor en el que entra agua”, mientras desatienden “as chamadas de atención” de la comunidad educativa del centro.