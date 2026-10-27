Cerca de 250 personas inician las escuelas deportivas y de bienestar de Neda

Todavía quedan plazas en los talleres de memoria Concello

El Concello de Neda hizo balance en los últimos días del inicio del programa ‘Nedactívate’, en el que desde mediados de septiembre toman parte, en las distintas escuelas deportivas y de bienestar, un total de 243 personas.

La oferta municipal se prolongará hasta el mes de junio e incluye una decena de propuestas distintas “para fomentar a actividade física e a vida saudable, ás que compre engadir a estimulación cognitiva”, recuerda el gobierno local, incidiendo en que estas últimas –talleres de memoria en la biblioteca y uno de Mentes activas en O Puntal– mantienen el plazo de inscripción hasta completar las vacantes ofertadas.

Neda abre el plazo para anotarse en en las escuelas municipales deportivas y de bienestar Más información

Quienes deseen anotarse pueden hacerlo a través del centro cívico en horario de 09.30 a 12.30 horas, los días lectivos.