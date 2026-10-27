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Neda

Cerca de 250 personas inician las escuelas deportivas y de bienestar de Neda

El Concello indica que todavía hay vacantes en algunas actividades

Redacción Ferrol
27/10/2026 21:24
Todavía quedan plazas en los talleres de memoria
Todavía quedan plazas en los talleres de memoria
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El Concello de Neda hizo balance en los últimos días del inicio del programa ‘Nedactívate’, en el que desde mediados de septiembre toman parte, en las distintas escuelas deportivas y de bienestar, un total de 243 personas.

La oferta municipal se prolongará hasta el mes de junio e incluye una decena de propuestas distintas “para fomentar a actividade física e a vida saudable, ás que compre engadir a estimulación cognitiva”, recuerda el gobierno local, incidiendo en que estas últimas –talleres de memoria en la biblioteca y uno de Mentes activas en O Puntal– mantienen el plazo de inscripción hasta completar las vacantes ofertadas.

Una de las actividades en el gimnasio municipal

Neda abre el plazo para anotarse en en las escuelas municipales deportivas y de bienestar

Más información

Quienes deseen anotarse pueden hacerlo a través del centro cívico en horario de 09.30 a 12.30 horas, los días lectivos.

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