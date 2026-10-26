Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

Proyección de ‘La buena letra’, de Celia Rico, esta tarde con entrada libre en la Casa da Cultura

Es una iniciativa financiada por el Ministerio de Agricultura

X. Fandiño
X. Fandiño
26/10/2026 21:50
Fachada de la Casa da Cultura de Neda
Fachada de la Casa da Cultura de Neda
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Casa da Cultura de Neda acoge a las 20.00 horas de este martes la proyección de la película ‘La buena letra’, con la que se cierra el IX Ciclo de cine e mulleres rurais que impulsa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

La cinta está dirigida por Celia Rico, la responsable de un guion basado en la novela homónima de Rafael Chirbes, y se ambienta en la posgue­r­ra española. La entrada es gratuita. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620