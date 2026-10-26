Neda
Proyección de ‘La buena letra’, de Celia Rico, esta tarde con entrada libre en la Casa da Cultura
Es una iniciativa financiada por el Ministerio de Agricultura
La Casa da Cultura de Neda acoge a las 20.00 horas de este martes la proyección de la película ‘La buena letra’, con la que se cierra el IX Ciclo de cine e mulleres rurais que impulsa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La cinta está dirigida por Celia Rico, la responsable de un guion basado en la novela homónima de Rafael Chirbes, y se ambienta en la posguerra española. La entrada es gratuita.