Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Samaín e Magosto

A Senda das Ánimas de Neda contará con novo itinerario de sustos e retos pola rúa Real

Este ano innóvase no Samaín e mantense o tradicional Magosto na zona da Casa das Palmeiras, o mesmo día, con castañas asadas e bolos preñados

Redacción Ferrol
23/10/2026 19:08
Unha das escenas da Senda das Ánimas do ano pasado
Unha das escenas da Senda das Ánimas do ano pasado
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Samaín e o Magosto que propón o Concello de Neda celebrarase o próximo sábado 31, cun itinerario de sustos renovado como principal aposta do ano. A partir do luns 26 abrirán as inscricións para os mozos e mozas da localidade que desexen participar na xa tradicional Senda das Ánimas, que se actualiza incluíndo elementos de xincana e un túnel de terror, e os días 29 e 30 poderá anotarse o resto, sempre que aínda queden prazas dispoñíbeis.

Nesta edición, para avanzar pola rúa Real de Neda haberá que superar algúns retos, que se irán combinando cunha sucesión de escenas. De xeito ininterrompido, de 19.00 a 21.00 horas está previsto que vaian saíndo grupos de 20 persoas para realizar o traxecto, que por suposto estará cheo de sorpresas terroríficas e sustos, pensados fundamentalmente para público infantil e xuvenil. En calquera caso, os nenos e nenas terán que ir acompañados de adultos.

As prazas para a Senda das Ánimas pódense reservar na biblioteca municipal ou chamando ao 981 390 233, respectando as datas para veciñanza e o resto.

Simultaneamente, na Casa das Palmeiras e a súa contorna celebrarase o Magosto, onde se poderán degustar castañas asadas e boliños preñados, coa animación musical dun DJ.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620