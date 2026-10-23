A Senda das Ánimas de Neda contará con novo itinerario de sustos e retos pola rúa Real
Este ano innóvase no Samaín e mantense o tradicional Magosto na zona da Casa das Palmeiras, o mesmo día, con castañas asadas e bolos preñados
O Samaín e o Magosto que propón o Concello de Neda celebrarase o próximo sábado 31, cun itinerario de sustos renovado como principal aposta do ano. A partir do luns 26 abrirán as inscricións para os mozos e mozas da localidade que desexen participar na xa tradicional Senda das Ánimas, que se actualiza incluíndo elementos de xincana e un túnel de terror, e os días 29 e 30 poderá anotarse o resto, sempre que aínda queden prazas dispoñíbeis.
Nesta edición, para avanzar pola rúa Real de Neda haberá que superar algúns retos, que se irán combinando cunha sucesión de escenas. De xeito ininterrompido, de 19.00 a 21.00 horas está previsto que vaian saíndo grupos de 20 persoas para realizar o traxecto, que por suposto estará cheo de sorpresas terroríficas e sustos, pensados fundamentalmente para público infantil e xuvenil. En calquera caso, os nenos e nenas terán que ir acompañados de adultos.
As prazas para a Senda das Ánimas pódense reservar na biblioteca municipal ou chamando ao 981 390 233, respectando as datas para veciñanza e o resto.
Simultaneamente, na Casa das Palmeiras e a súa contorna celebrarase o Magosto, onde se poderán degustar castañas asadas e boliños preñados, coa animación musical dun DJ.