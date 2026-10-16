Neda procede a la retirada de vegetación en el río Basteiro, entre As Augas y Santa María

Los trabajos implican el desbroce de maleza leñosa y herbácea localizada en el lecho del regato Concello

El Ayuntamiento de Neda inició esta semana los trabajos de limpieza en el río Basteiro, concretamente, en el tramo comprendido entre los lugares de As Augas y Santa María, “cumprindo o anunciado no mes de agosto”, remarca el ejecutivo que dirige Ángel Alvariño.

Siguiendo lo autorizado por Augas de Galicia, las tareas se centran en el desbroce de maleza de carácter leñoso y herbácea localizada en el lecho del regato y en los muros del canal, además de en la retirada de la vegetación de las márgenes, la supresión de obstáculos y la eliminación de basura presente en la zona.

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Sobre la proliferación de plantas, desde el Concello señalan a las obras de retirada del azud de Pontegrande, que derivaron en que “o volume de auga que está a chegar ao Basteiro procedente do río Belelle viuse reducido ao mínimo”. Esa disminución del caudal, sumada a la velocidad de la corriente, remarca el gobierno nedense, “é propicia para a colonización rápida de halófilas. De aí a cantidade de vexetación existente”.

Por todo ello, el alcalde explicó durante la última sesión plenaria que la intención del Consistorio es la de acometer dos limpiezas anuales en el lecho fluvial del Basteiro.

Desde el ejecutivo local inciden, asimismo, que las actuaciones en marcha pretenden minimizar el riesgo de inundación en un trecho calificado “unilateralmente por Augas de Galicia como tramo en zona urbana”.