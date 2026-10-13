Vecinos de Neda demandan protección para el pilón del entorno de la nueva glorieta de Xuvia

Pilón en las inmediaciones de la rotonda de Neda Daniel Alexandre

Poco tiempo después de la inauguración oficial de la nueva rotonda de Xuvia, en el municipio de Neda, han aflorado las críticas por parte de algunos vecinos de la localidad.

El motivo, sin embargo, nada tiene que ver con la fluidez de la circulación o el acabado del firme. Los trabajos, iniciados a principios del mes de agosto de 2025 y dados por concluidos el pasado 29 de septiembre –esa misma jornada visitaba la zona la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, en compañía del alcalde, Ángel Alvariño–, cumplieron con el objetivo principal de mejorar la visibilidad en la intersección de las carreteras AC-862 y la AC-115.

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No obstante, el fin de este proyecto vino acompañado de una reclamación vecinal sobre un añejo pilón de granito, un abrevadero que fue retirado en su momento para que se pudiesen acometer los trabajos y que, aunque ha vuelto a la zona, no ha sido tratado con todo el “mimo” que desearían los residentes.

Viejo almacén

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas comenzó el año pasado los trabajos para crear esta nueva glorieta en el Portazgo, ubicada en la intersección de ambos viales. En aquel momento “saltaron las alarmas” entre los vecinos y vecinas de la zona de Casadelos, A Mourela y Xuvia tras comprobar que los operarios retiraron un pilón ubicado en el muro de cierre del antiguo almacén de coloniales de Andrés Orosa Teijeiro e Hijos –fundado en 1890 y del que salieton marcas como brandy la Conquista o Licor 124–.

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Fue entonces cuando desde este Diario se solicitó información al respecto al departamento que dirige María Martínez Allegue, confirmando este que el abrevadero estaba “identificado” y que, una vez culminada la intervención –por parte de la empresa José No Martiñán e Hijos Construcciones por 341.500 euros– se recolocaría “coa obra, nun punto entre un muro antigo e a nova beirarrúa”.

Cabe recordar que, además de la creación de la rotonda, los trabajos acometidos por la Xunta supusieron también la creación de aceras accesibles y una zona verde en el entronque de un camino municipal.

Robo

El nuevo emplazamiento que se le ha dado a este elemento arquitectónico no ha gustado del todo a los vecinos. “Cuando tiraron todo aquello quedaron en devolverlo al sitio, pero lo dejaron en una esquina tirado”, lamenta un residente de la zona. Este hombre apunta, asimismo, a que el pilón se encuentra descuidado. “Tiene hasta restos de una manguera y está puesto de cualquier manera. Lo ideal sería que se volviese a colocar, pero para eso tendrían que hacer las cosas bien”, indica el afectado.

Los vecinos temen ahora que esta construcción de granito pueda ser sustraída “y acabar en el jardín de cualquier particular. Son elementos muy bonitos y con su importancia patrimonial”, añade.

A este respecto, es preciso señalar que estos pilones fueron elementos esenciales antaño en la vida rural, ya que proveían agua a las caballerías y al ganado. Estaban colocados, estratégicamente, a la entrada de los núcleos poblacionales, sirviendo también de punto de encuentro y descanso. Su construcción se popularizó a partir del siglo XVIII.