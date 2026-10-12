El PP de Neda considera “cómico” el anuncio del nuevo archivo municipal, ya iniciado en 2010

El PP indica que en 2010 ya se subvencionó la adecuación y armarios Cedida

Hace tan solo unos días el gobierno local de Neda anunciaba la licitación de las obras de conversión del sótano de la Casa da Cultura en Archivo municipal, una noticia que ha sido calificada de “enorme sorpresa” por el grupo popular, aludiendo a que resulta “cómico” que se “vendan” obras que ya se iniciaron hace 16 años y que están ejecutadas en una primera fase.

Se refiere así el portavoz popular, Eladio Romero, al hecho de que en el año 2010 se procedió ya al vaciado del sótano de la Casa da Cultura y se solicitó una subvención para la adecuación del espacio como archivo municipal e instalación de armarios desplegables con raíles, con una inversión sufragada por la Consellería de Cultura de la Xunta.

La ejecución de dicho proyecto, explica Romero, estaba prevista en tres fases y “no hemos vuelto a tener noticias” siendo ahora cuando se anuncia esta licitación del acondicionamiento integral del sótano. Por esta razón, desde el grupo municipal del Partido Popular se ha solicitado al ejecutivo local, por escrito, el proyecto de obra anunciada, ya que se trataría, en todo caso, de un proyecto iniciado por el gobierno popular y no una nueva actuación, explican.

Los populares critican que en la última década “no se ha realizado mantenimiento alguno en edificios, parques infantiles y biosaludables, paseo marítimo y demás patrimonio municipal” y señalan que, tras este anuncio, quieren conocer “tanto la situación actual de las instalaciones donde se ubica el archivo municipal como el coste total de las obras pendientes de ejecutar”.