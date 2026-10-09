Neda
Un motorista herido al chocar de frente con un coche en Neda
La colisión fue frontal y se produjo en el mediodía de este viernes
Un motorista ha resultado herido este viernes al colisionar de frente con un vehículo cuando circulaba en el mediodía de este viernes por la AC-862 a su paso por el municipio de Neda.
Por causas que se están investigando, el hombre que conducía la motocicleta en sentido Ferrol chocó frontalmente con un turismo, sucediéndose un aparatoso accidente a la altura del kilómetro 8,300, en A Mourela Alta, poco antes de llegar a la cantera.
Hasta el punto acudió la Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de carreteras y una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061, que trasladó al motorista, en principio con heridas leves, hasta el hospital Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).