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Neda

Un motorista herido al chocar de frente con un coche en Neda

La colisión fue frontal y se produjo en el mediodía de este viernes

Redacción Ferrol
09/10/2026 14:37
Imagen posterior a la colisión frontal
Imagen posterior a la colisión frontal
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Un motorista ha resultado herido este viernes al colisionar de frente con un vehículo cuando circulaba en el mediodía de este viernes por la AC-862 a su paso por el municipio de Neda

Por causas que se están investigando, el hombre que conducía la motocicleta en sentido Ferrol chocó frontalmente con un turismo, sucediéndose un aparatoso accidente a la altura del kilómetro 8,300, en A Mourela Alta, poco antes de llegar a la cantera.

Hasta el punto acudió la Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de carreteras y una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061, que trasladó al motorista, en principio con heridas leves, hasta el hospital Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

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