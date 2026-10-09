Un motorista herido al chocar de frente con un coche en Neda

Imagen posterior a la colisión frontal Cedida

Un motorista ha resultado herido este viernes al colisionar de frente con un vehículo cuando circulaba en el mediodía de este viernes por la AC-862 a su paso por el municipio de Neda.

Por causas que se están investigando, el hombre que conducía la motocicleta en sentido Ferrol chocó frontalmente con un turismo, sucediéndose un aparatoso accidente a la altura del kilómetro 8,300, en A Mourela Alta, poco antes de llegar a la cantera.

Hasta el punto acudió la Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de carreteras y una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061, que trasladó al motorista, en principio con heridas leves, hasta el hospital Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).