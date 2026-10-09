Neda convertirá el sótano de la Casa da Cultura en un gran archivo municipal

Recinto del sótano en el que se llevará a cabo la reforma Cedida

El Concello de Neda modernizará la gestión de su patrimonio documental. El ejecutivo local ha sacado a licitación los trabajos de acondicionamiento integral del sótano de la Casa de la Cultura. Este espacio, que en su momento albergó las instalaciones del gimnasio municipal y que en la actualidad se encuentra infrautilizado, se convertirá tras la actuación en el archivo central de la localidad.

El objetivo, explica el Consistorio, es poner fin a la fragmentación de los fondos, permitiendo juntar en un mismo espacio toda la documentación administrativa que, hasta la fecha, se reparte en cuatro localizaciones diferentes. Esta dispersión no solo dificulta las labores diarias del personal municipal, sino que también complica el control y la conservación de los expedientes.

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El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 79.275 euros, que se sufragarán con cargo a los fondos del POS+ Adicional 2/2025 de la Diputación de A Coruña. Tal y como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas, se procederá al vaciado de la zona y al desmontaje de todas aquellas estructuras obsoletas. A continuación, los trabajos se centrarán en la renovación completa del pavimento, así como en el saneamiento y acondicionamiento de las paredes y los techos.

Además, se implementará un nuevo sistema de iluminación mediante tecnología LED, garantizando unas condiciones óptimas de visibilidad y un menor consumo. El espacio se equipará, también, con nuevas estanterías modulares fijas de alta capacidad.

El proyecto implicará, por otra parte, el pintado integral de las fachadas exteriores de la Casa de la Cultura. Este “lavado de cara” supondrá un nuevo avance en la puesta a punto del edificio, considerado el epicentro de la oferta cultural y de ocio de la villa. Desde el Concello recuerdan que, durante el presente mandato, ya se han ejecutado obras de actualización en el recinto, tales como el cambio completo de la cubierta, la sustitución de la totalidad de las ventanas y puertas exteriores, y una profunda renovación de la biblioteca.

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Las empresas interesadas en asumir los trabajos tienen de plazo hasta el próximo 15 de octubre para presentar sus respectivas ofertas. Toda la documentación está disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.