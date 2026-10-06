Neda reclama que parte del canon del agua se repercuta en obras

Un momento de una sesión plenaria en Neda Concello

El Concello de Neda se dirigirá a la Xunta para reclamar que al menos la mitad de la cuantía del canon del agua que se paga sea invertido en obras en las distintas localidades.

El grupo socialista, que ostenta el gobierno municipal, presentó al pleno de la corporación el pasado lunes una moción a este respecto, que fue aprobada por mayoría.

La propuesta pedía que se reclamase al organismo autonómico transparencia en el reparto del canon del agua y que, como mínimo, la mitad de la cuantía que se recauda por este concepto se invierta en obras de mejora de sus municipios. De este modo, el ejecutivo de Ángel Alvariño recuerda que en el período 2012-2024, Augas de Galicia recaudó en la localidad de Neda un total de 795.301 euros.

El texto presentado por el grupo socialista apunta que el canon del agua es un tributo propio de la Xunta de Galicia, creado con el objetivo de financiar infraestructuras hidráulicas, mejorar la calidad de las masas de este recurso, y garantizar una gestión sostenible del ciclo integral del agua. Se trata de un impuesto que recaudan los Ayuntamientos y transfieren a la administración autonómica “sen que exista un mecanismo obxectivo, transparente e proporcional que garanta que os recursos retornan aos territorios nos que se xeran”, como consta en el texto aprobado.

La iniciativa, que salió adelante con los votos a favor de PSOE y BNG, apuesta, como se recoge en la parte expositiva de la moción, por “un reparto baseado en tres principios: retorno territorial, principio de solidariedade e financiamento do sistema”.

El Concello de Neda instará a la Xunta a establecer un sistema público, regulado y transparente de distribución del canon del agua. Demandará, tras esta aprobación plenaria, que garantice que, como mínimo, un 50% de la recaudación obtenida en cada ayuntamiento revierta en obras en el propio municipio, un 30% se destine a un fondo de solidaridad territorial, dirigido a los concellos con mayores necesidades de infraestructuras, y el resto a los costes de gestión y mantenimiento.

Otro de los puntos aprobados se refiere a la solicitud de que se publique un informe anual detallado que incluya la cantidad recaudada por cada municipio y las obras que se hicieron.

El grupo municipal del PP votó en contra del conjunto de medidas, defendiendo el volumen de inversiones que, gracias al canon, se están haciendo en localidades de toda Galicia.

Sin embargo, en cuanto a esta explicación, tanto BNG como PSOE, apuntan que estas inversiones no se cuestionan en el texto que se proponía aprobar, ya que. “non nace da falta de investimentos senón da falta de transparencia” así como de la “subxectividade no reparto”.

Por su parte, la formación Moveneda se abstuvo en la votación de la moción del grupo de gobierno, alegando no haber recibido respuesta previa a sus propuestas de enmienda, que la portavoz optó por no debatir en la sesión.