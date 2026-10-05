Neda exige a la Xunta una partida para el saneamiento del municipio

Un momento de la sesión plenaria celebrada este mediodía Concello

Una partida específica en los presupuestos de 2027 para avanzar en el saneamiento de la localidad. Esta es la demanda a la Xunta de Galicia que aprobó el pleno de Neda en una sesión de carácter ordinario, en la que los votos a favor del equipo de gobierno, BNG y Moveneda hicieron posible aprobar la moción presentada por el PSOE –el PP, por su parte, optó por la abstención–. El texto de los socialistas incide en que Augas de Galicia tiene “responsabilidade directa” en la actual situación de vertidos a la ría por dejar sin terminar la ampliación y mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) “que contratou hai máis dunha década, impedindo o correcto funcionamento da depuradora”, expone el ejecutivo que dirige Ángel Alvariño.

Además, la moción exige el fin de los expedientes sancionadores por los vertidos que, “precisamente, son resultado desas deficiencias”, aclara el Concello.

Más de una década

La moción presentada por los socialistas hace hincapié en que el proyecto de ampliación y mejora fue contratado por el organismo dependiente de la Xunta en 2014 y retomado en 2020 tras la quiebra de la firma adjudicataria. “Consecuentemente, as obras, con graves deficiencias que impiden o correcto funcionamento, segundo o informe de Viaqua, seguen sen ser recepcionadas polo Concello”, explica el gobierno local, poniendo el foco en que, durante este periodo, Augas de Galicia abrió una “batería de expedientes” sancionadores por vertidos pese a tener “unha responsabilidade directa” en la situación.

Desde el Ayuntamiento apuntan que, con el objetivo de alcanzar una solución, este mandato se aprobó el Plan Director del saneamiento, un documento acordado con la Xunta que descarta la viabilidad de continuar con la actual EDAR y que propone inversiones de entre 20 y 24 millones de euros. “Unha contía que obviamente é imposible de asumir con recursos propios”, asegura el Consistorio, recordando que su presupuesto asciende a 5,5 y lamentando que, “a piques de cumprirse ano e medio” desde la remisión de dicho Plan, “non se tivo noticia algunha de Augas de Galicia”.

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Por todo ello, el Ayuntamiento exige una partida específica en los próximos presupuestos de la Xunta, así como el cese de los expedientes sancionadores. El gobierno se comprometió, además, –a petición de Moveneda y BNG–, a incorporar inversiones destinadas a la mejora del saneamiento.