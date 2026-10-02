Los afectados por las riadas en Neda exigen al Concello una limpieza “urgente” de los cauces

Maleza presente en el lecho fluvial Cedida

La Asociación de Afectados Basteiro-Belelle, que agrupa a vecinos que padecieron en noviembre de 2023 las consecuencias de las riadas en el municipio de Neda, ha presentado un escrito en el Concello para exigir que se acometa una “limpieza urgente y exhaustiva” en ambos ríos, “empleando todos los medios autorizados por Augas de Galicia”. El colectivo denuncia el estado de “abandono” en el que se encuentran los cauces fluviales “por la falta de mantenimiento, debido a la dejación de funciones de la entidad municipal”.

En su escrito, la asociación recuerda que ya realizó un requerimiento similar en octubre de 2025 y que las tareas de limpieza –“parciales”, inciden– no se produjeron hasta enero de 2026. Entonces se llevó a cabo una “roza de vegetación por encima del nivel del cauce” y su posterior retirada “con un tractor provisto de garra telescópica”, una de las medidas autorizadas por la Xunta que no incluye “el uso de retroexcavadora para la limpieza del lecho”.

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Los residentes en esta zona del municipio apuntan que el estado actual de los ríos ha derivado en la proliferación de fauna no deseada, “como roedores e insectos perjudiciales para la salud de todos los vecinos, que invaden las viviendas”, y que las labores de mantenimiento “han de realizarse, como mínimo, anualmente y en las estaciones idóneas, preparando así los cauces para posibles crecidas”. La última se produjo, rememora la asociación de afectados, el pasado 16 de febrero, “cuando el río Basteiro quedó completamente limpio por el arrastre de sedimentos y vegetación”. Eso supone un ejemplo, remarca el colectivo, “de la calidad de la limpieza contratada por el Ayuntamiento, quedando a la vista tocones de árboles jóvenes creciendo en el cauce” y que afectó a “varias viviendas”.

Por todo ello, reclaman al alcalde, Ángel Alvariño, que las labores de mantenimiento se lleven a cabo “sin tener que ser solicitadas por la Asociación de Afectados Basteiro-Belelle”.