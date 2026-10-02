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Neda

La oficina de Turismo de Neda, junto al albergue, recibió a más de 2.700 personas el pasado verano

Las instalaciones albergaron a 1.770 huéspedes entre junio y septiembre

Redacción Ferrol
02/10/2026 21:39
Peregrinos junto a la caseta de Turismo de Neda
Peregrinos junto a la caseta de Turismo de Neda
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El Ayuntamiento de Neda hizo público su balance de visitantes durante el pasado verano, recibiendo la oficina de Turismo ubicada junto al albergue de peregrinos del Camino Inglés 2.708 personas entre junio y septiembre.

Agosto fue el más concurrido, con 927 visitantes, seguido del pasado mes (736), “que medra cada ano”, exponen desde el gobierno local. En junio las instalaciones recibieron a 546 personas.

Dado el emplazamiento de la oficina, la mayor parte de los turistas se correspondió con peregrinos, de los que un 65% decidió culminar la primera etapa de su peregrinación en la localidad.

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Así las cosas, el albergue acogió a 1.770 huéspedes el pasado verano, “colgando en repetidas ocasións –especialmente agosto– o cartel de completo”, indica el Concello.

En cuanto al origen de los visitantes, la caseta de Turismo registró más de 60 nacionalidades, correspondiéndose el 44,8% a personas españolas. “Un dato curioso: contabilizáronse máis visitas de madrileños, cataláns e andaluces que de galegos”, apuntan desde el ejecutivo que dirige Ángel Alvariño, añadiendo que “os maiores fans do Camiño Inglés” son los italianos –con 432 personas registradas durante la época estival–.

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