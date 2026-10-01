La nueva pasarela sobre el río Belelle tendrá estructura de acero

El plazo de ejecución de los trabajos será de seis semanas Concello

El Ayuntamiento de Neda ha sacado a licitación el proyecto de renovación de la pasarela peatonal sobre el río Belelle, una infraestructura clave que conectaba Santa María y Os Subarreiros y que colapsó en mayo de 2024.

Tal y como figura en el pliego de prescripciones técnicas, los trabajos cuentan con un presupuesto base de 199.959,07 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de seis semanas –las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas y consultar los detalles en la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 20 de octubre–.

Cabe recordar que la anterior pasarela, proyectada en 2012, tenía una estructura principal de madera laminada que cedió por defectos en su construcción. Desde entonces, los peatones que desean ir desde el paseo marítimo hasta el centro se ven obligados a desviarse por la iglesia de Santa María.

Moveneda critica la tardanza en la instalación de una nueva pasarela para el río Belelle Más información

Así las cosas, con el objetivo de evitar un nuevo colapso, la pasarela será sustituida ahora por una nueva que contará con una base de acero. Se aprovecharán la zapata de cimentación, los muros y los estribos de hormigón armado (en buen estado) y, para mantener la estética, la tarima (pavimento ranurado) y la barandilla (de 105 metros de altura) seguirán siendo de madera –aserrada, de pino silvestre y tratada para aumentar su durabilidad–.

El documento técnico, elaborado por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Óscar Sanmartín, recoge que la nueva pasarela está calculada para tener una vida útil de 30 años –siendo necesario realizar, a la mitad de ese periodo, una reposición de la pintura y el sistema de protección–. Las obras implicarán, además, la puesta a punto de la senda de madera próxima a la pasarela.

Neda y Diputación invertirán casi 200.000 euros en mejorar el acceso a la zona del Belelle Más información

En este sentido, se retirará la tarima actual en cinco tramos, que será sustituida por una nueva, adecuando “o paseo sobre a xunqueira que chega ao miradoiro situado fronte á ribeira de San Nicolás”, explican desde el Concello.

El montaje de la infraestructura supondrá sortear las calles estrechas de la villa, en especial la Praza da Reitorial, por lo que la estructura de acero será transportada en un camión grúa, dividida en tres módulos. Una vez en la zona, el ensamblaje sobre el cauce del río requerirá que los operarios trabajen con el apoyo de un barco tripulado en el propio Belelle.