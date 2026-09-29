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Neda

Plazas limitadas en Neda para el curso municipal de prevención de riesgos en el hogar y primeros auxilios

La iniciativa tendrá lugar en Anca, O Roxal, O Puntal y el centro cívico de la localidad

Redacción Ferrol
29/09/2026 11:08
Concello de Neda
La formación se desarrollará entre octubre y noviembre
Jorge Meis
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El Ayuntamiento nedense ha abierto el plazo para apuntarse a un curso de prevención de riesgos en el hogar. La iniciativa, dirigida especialmente a personas mayores, se llevará a cabo entre los meses de octubre y noviembre en Anca, O Roxal, O Puntal y el centro cívico de la localidad. 

Dado que las plazas son limitadas, los interesados deberán inscribirse lo antes posible acudiendo a la Casa do Concello o llamando al 981 380 039.

 Dado que las plazas son limitadas, los interesados deberán inscribirse lo antes posible acudiendo a la Casa do Concello o llamando al 981 380 039.

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