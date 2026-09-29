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Neda

La Casa da Cultura de Neda acogerá un curso dedicado a primeros auxilios en la infancia

Durante la formación, los participantes podrán aprender a actuar en situaciones de atragantamiento o crisis epilépticas, entre otras

Redacción Ferrol
29/09/2026 21:20
La formación se impartirá el próximo 19 de octubre
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El Ayuntamiento de Neda reanuda su oferta de cursos en materia sanitaria para los vecinos y vecinas de la localidad. Ejemplo de ello es uno sobre primeros auxilios en la infancia, con la colaboración de la Escola Galega de Saúde para Cidadáns.

En él, los padres y madres podrán adquirir diferentes conocimientos básicos para saber actuar ante situaciones como atragantamientos, convulsiones, crisis epilépticas, pérdida de conocimiento y dificultades respiratorias, entre otras.

La formación, que tendrá lugar en la Casa da Cultura el próximo 19 de octubre, será impartida por la médica María Amparo González, de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, ubicada en la ciudad de A Coruña. Además de enseñar diferentes técnicas para socorrer a los pequeños, la profesional resolverá todas las dudas que tengan los asistentes en cuanto a cómo actuar en situaciones de emergencia que pudiesen afectar a sus hijos.

Desde el Concello informan de que la actividad se desarrollará en horario de 16.30 a 19.30 horas. Asimismo, se otorgará un diploma de participación a los asistentes. Los interesados podrán apuntarse a través de la página web de la Escola Galega de Saúde para Cidadáns o acudiendo a la Casa da Cultura.

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