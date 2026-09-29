Finalizadas las obras para instalar la nueva rotonda de Xuvia, en Neda

La delegada territorial de la Xunta y el alcalde visitaron la zona para supervisar los trabajos Cedida

La Xunta de Galicia ha confirmado la conclusión del proyecto para instalar la nueva glorieta de Xuvia, en el municipio de Neda, concretamente en el lugar de el Portazgo. Las obras, financiadas por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, contaron con una inversión superior a los 405.000 euros.

Concretamente, los trabajos se llevaron a cabo en el cruce ubicado entre la AC-862, en el punto kilométrico 7+280, y la AC-115. Allí se procedió a ejecutar la rotonda, dotada de un radio de 16 metros en el anillo exterior de la calzada y de un diámetro de ocho. Además, la construcción también cuenta con una zona verde en su interior.

Asimismo, las intervenciones incluyeron actuaciones en los accesos y salidas de ambas carreteras, donde se realizaron diferentes tareas para adaptarlos a la nueva intersección.

Más allá de todas estas labores, el plan contempló el establecimiento de un enlace seguro del camino de A Bacela, una zona que hasta el momentopresentaba unas condiciones de visibilidad limitadas, además de la construcción de un nuevo tramo de acera en el Portazgo.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, así como el alcalde de la localidad nedense, Ángel Alvariño, acudieron al área para supervisar el proyecto.

La representante del gobierno autonómico aprovechó la ocasión para valorar esta actuación con la que se mejora “a seguridade viaria, a funcionalidade e a mobilidade da zona”, regulada hasta ahora por semáforos. A su vez, Aneiros cree que esta nueva glorieta va a permitir reducir la velocidad de circulación en este punto del municipio.

Los trabajos, iniciados hace más de un año, tenían un plazo de ejecución de cinco meses, pero sufrieron varios retrasos, achacados en gran parte al mal tiempo. Sin embargo, la delegada territorial del gobierno liderado por Alfonso Rueda subrayó las complejas condiciones a las que se tuvo que hacer frente en la construcción de la rotonda, sobre todo debido a los contornos del cruce, donde se hallan diversas viviendas y aceras.

Mediante estas obras, tanto la Xunta de Galicia como el propio Consistorio creen que se verá mejorada la circulación en las carreteras nedenses.