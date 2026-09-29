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Neda

El Concello de Neda repartió entre los alumnos de Primaria material pedagógico sobre la violencia de género

La iniciativa, impulsada por la Diputación de A Coruña, pretende sensibilizar a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto curso sobre esta realidad social

Redacción Ferrol
29/09/2026 21:30
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El Concello de Neda repartió entre los alumnos de los últimos cursos de Primaria material pedagógico perteneciente al programa ‘De fronte ás violencias machistas dixitais’, una iniciativa impulsada por la Diputación de A Coruña con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto curso sobre esta realidad social y promover modelos de relación que se basen en la igualdad.

La Casa da Cultura de Neda acogerá un curso dedicado a primeros auxilios en la infancia

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