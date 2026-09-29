El Concello de Neda repartió entre los alumnos de Primaria material pedagógico sobre la violencia de género

Entrega de los cuadernos Cedida

El Concello de Neda repartió entre los alumnos de los últimos cursos de Primaria material pedagógico perteneciente al programa ‘De fronte ás violencias machistas dixitais’, una iniciativa impulsada por la Diputación de A Coruña con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto curso sobre esta realidad social y promover modelos de relación que se basen en la igualdad.