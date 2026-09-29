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Neda

Abierto el plazo en Neda para los mayores de 16 años que deseen aprender lengua y cultura gallegas

La actividad se desarrollará entre el 6 y el 27 de octubre

Redacción Ferrol
29/09/2026 21:25
casa da cultura neda coas novas fiestras - cedida
La iniciativa tendrá lugar en la Casa da Cultura los martes y jueves
Cedida
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Abierto hasta el próximo viernes el plazo para los mayores de 16 años que deseen aprender la lengua y la cultura gallegas. La actividad será totalmente gratuita y se desarrollará entre el 6 y el 27 de octubre en la Casa da Cultura de Neda, los martes y jueves en horario de 10.00 a 13.00. Las inscripciones se pueden realizar presencialmente o llamando al 981 390 233.

La Casa da Cultura de Neda acogerá un curso dedicado a primeros auxilios en la infancia

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