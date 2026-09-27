Néboa Medio Ambiente: tres décadas sementando conciencia ecolóxica dende Neda
Coa premisa de que “non se pode protexer o que se ignora”, a entidade aposta por achegar os ecosistemas locais ás novas xeracións
Na Mourela, moi preto do curso fluvial do río Belelle, atópase o que se podería chamar unha pequena “trincheira verde” que leva case trinta anos loitando contra a desconexión entre a sociedade e a natureza. A asociación Néboa Medio Ambiente, fundada no 1996, acada as tres décadas de vida cunha premisa que segue tan vixente como o primeiro día: “Non se pode amar nin defender aquilo que se ignora”.
Á fronte desta iniciativa atópase un grupo de voluntarios liderado por persoas como María José Ruán. “Estamos convencidos de que é fundamental coñecer para protexer”, declara sobre os obxectivos da entidade.
É preciso sinalar que as orixes deste colectivo hai que ir buscalas no seo doutra entidade recoñecida na comarca, a Escola de Tempo Libre Néboa, famosa pola organización dos seus campamentos de verán.
“É flipante ver como as novas xeracións poden saber a aliñación do Real Madrid, de cabo a rabo, e non o nome da árbore que teñen diante da porta”
Así pois, a mediados dos noventa, un grupo de persoas vinculadas á dita escola sentiu a necesidade de ir un paso máis alá. Como rememora Ruán, tiñan inquietudes específicas relacionadas en exclusiva coa ecoloxía e o medio natural que, por cuestións protocolarias, non tiñan cabida na escola orixinal. Así foi como decidiron crear unha asociación independente centrada puramente na educación ambiental.
O contexto daquela época era moi diferente ao actual. Neste sentido, María José apunta que os recursos pedagóxicos adaptados eran escasos e a información sobre os ecosistemas locais brillaba pola súa ausencia. “Cando nós empezabamos non había nada propio e fomos elaborando de todo”, lembra. Co paso do tempo e con moita dedicación, a asociación foi deseñando libros, xogos e todo tipo de materiais didácticos dedicados á flora e á fauna da comarca de Ferrol e, moi especialmente, á contorna das Fragas do Eume.
Se cadra, un dos frandes fitos desta entidade nedense foi a creación dunha escola de natureza que, despois dun tempo en repouso, volve coas forzas e a ilusión renovadas.
Trátase do Clube Merlo Blanco, unha iniciativa que se dirixe a menores de entre seis e 14 anos de idade e busca sacar os máis novos das catro paredes das aulas e da “prisión” que supoñen hoxe en día as pantallas. Como explica Ruán, funcionará os sábados pola mañá, entre as 10.30 e as 12.30 horas, en semanas alternas. Despois da presentación que tivo lugar o pasado venres, as primerias actividades deste clube terán lugar o 10 de outubro –cunha saída ao parque de Albarón para coñecer as árbores e os paxaros da contorna– e 24 dese mesmo mes, no que traballarán co cardeno de campo.
Conexión
O obxectivo de Néboa Medio Ambiente é que os participantes nas súas actividades coñezan de primeira man aquilo que os rodea. Neste sentido, dende a asociación de Neda afondan no feito de que o desenvolvemento económico e o éxodo masivo cara aos núcleos urbanos nas últimas décadas romperon o vínculo da sociedade coa natureza. “É fundamental recuperar esa conexión”, incide Ruán, poñendo un exemplo sobre os coñecementos das novas xeracións. “É flipante como poden saber a aliñación do Real Madrid de cabo a rabo e non o nome da árbore que teñen diante da porta”.
“A sociedade comeza a ser consciente de que é preciso facer cambios na vida cotiá de cada un para poder acadar unha saúde medioambiental”
Malia todo, dende Néboa Medio Ambiente perciben un cambio positivo nos últimos 30 anos. “Cando nós empezabamos, había que crear moita conciencia”, comenta María José, engadindo que “a xente comeza a ser consciente de que hai que facer cambios na vida cotiá de cada un para acadar unha saúde medioambiental”.
Así, dende a entidade están convencidos de que “as novas xeracións están dando pasos importantes. Estamos no camiño, pero hai moito que andar”, sostén Ruán. As familias interesadas en inscribir aos seus pequenos nas actividades do Clube Merlo Blanco poden consultar toda a programación na páxina web da asociación.