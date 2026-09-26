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Neda

Montse Fajardo lleva a Neda su ‘Achegamento ao Patronato de Protección a la Mujer en Galicia’

Será en A Piruchela, este domingo, a las 12.30 horas

Redacción Ferrol
26/09/2026 13:34
La escritora ya estuvo en Neda con su libro, que presentó en el centro escolar Fernando Esquío
La escritora ya estuvo en Neda con su libro, que presentó en el centro escolar Fernando Esquío
Jorge Meis
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La autora del libro ‘Caídas. Achegamento ao Patronato de Protección a la Mujer en Galicia’, Montse Fajardo, presentará esta obra sobre la institución franquista que internó a miles de jóvenes entre 1941 e 1985, este domingo, a las 12.30, en el local del colectivo Piruchela, en la calle Trovador Esquío de Neda. Por este texto, editado con el apoyo del Concello de Santiago y de la USC, obtuvo el VI premio Xohana Torres de Ensaio e Creación Audiovisual.

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