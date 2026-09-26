Montse Fajardo lleva a Neda su ‘Achegamento ao Patronato de Protección a la Mujer en Galicia’

La escritora ya estuvo en Neda con su libro, que presentó en el centro escolar Fernando Esquío Jorge Meis

La autora del libro ‘Caídas. Achegamento ao Patronato de Protección a la Mujer en Galicia’, Montse Fajardo, presentará esta obra sobre la institución franquista que internó a miles de jóvenes entre 1941 e 1985, este domingo, a las 12.30, en el local del colectivo Piruchela, en la calle Trovador Esquío de Neda. Por este texto, editado con el apoyo del Concello de Santiago y de la USC, obtuvo el VI premio Xohana Torres de Ensaio e Creación Audiovisual.