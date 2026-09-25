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Concierto

Exeria pondrá ritmo al vermú del sábado en Neda, en el local de A Piruchela

La banda gallega actuará justo una semana después de haber sacado 'Demasiado gris', un trabajo producido por Nick Brine (Oasis, Coldplay o Artic Monkeys)

Redacción Ferrol
25/09/2026 13:02
Exeria en concierto en la sala Capitol
Exeria en concierto en la sala Capitol
Gloria M.
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“Ruido e melodía a partes iguais” es lo que ofrece Exeria, una banda de rock alternativo que actuará mañana sábado 26, a partir de las 12.30 horas en el local de la asociación A Piruchela, en Neda, que como siempre, por motivos de aforo solicita reservar en el 654 941 646. Los integrantes no se podrán ‘liar’ mucho por Ferrolterra, ya que la gira que empezaron junto a Sés en Ponteareas, dentro del programa EnFoco de la Fundación SGAE, continuará esa misma tarde en Noia.

El grupo vendrá a Neda con su tema ‘Demasiado gris’ recién salido del horno, justamente una semana después de su lanzamiento de este sencillo, producido por Nick Brine, el mismo que trabajó para grupos de la talla de Oasis, Coldplay o Artic Monkeys. Se trata de una propuesta en la que, sin abandonar la esencia que bebe de géneros como el grunge o el noise, se acerca a otras influencias distintas más próximas al britpop.

Agrupación

Esta es una de las pocas bandas gallegas que triunfan en sus mismos registros y cantando “na lingua dos teus avós”. Exeria despidió el año pasado en la sala Capitol, abriendo el concierto de De Ninghures, y en este momento ya están preparándose para pisar otros escenarios de renombre en Galicia como el de la Rebullón.

O colectivo da Piruchela asenta en Neda con actividades que van da cultura á gastronomía

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