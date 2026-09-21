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Diario de Ferrol

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Cine documental

Un “anti documental de natureza” proxéctase en Neda, un relato do vínculo entre lobos e humanos

O filme dirixido por Emilio Fonseca inclúese no ciclo cinematográfico que se desenvolve na Casa da Cultura

Redacción Ferrol
21/09/2026 21:55
Fotograma da película filmada nos montes galego-portugueses
Fotograma da película filmada nos montes galego-portugueses
Cedida
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‘Salvaxe, salvaxe’ é o título da película que se proxectará este venres 25, ás 20.30 horas na Casa da Cultura de Neda, no marco do seu ciclo de cinema documental, que conta co apoio da Deputación. Este filme percorre as chamadas “terras do lobo” de Galicia e Portugal, explorando o vínculo entre seres humanos, animais e a paisaxe compartida entre ambos.

Este “antidocumental de natureza”, dirixido por Emilio Fonseca, captura miradas de lobos e ouveos de persoas, entre outras moitas escenas, que resultan nunha proposta de gran forza poética na que se desmontan mitos ben asentados. O encontro con integrantes do equipo favorecerá un diálogo arredor da ecoloxía, a creación audiovisual e os retos medioambientais actuais.

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“Máis aló dunha reflexión sobre o lobo, a película propón unha mirada renovada cara os ecosistemas e a biodiversidade, reivindicando a necesidade de recoñecernos como parte da natureza”, sinalan dende a Rede Cultural da Deputación.

Entre outros recoñecementos, ‘Salvaxe, salvaxe’ recibiu os galardóns a Mellor longametraxe documental no Festival de Málaga e ao Mellor documental en Play-Doc.

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