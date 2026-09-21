Neda mejorará la seguridad de conductores y peatones en el camino de Balbís y A Buída

Estado actual del camino de Balbís Concello

El Concello de Neda aprobó recientemente destinar parte de los fondos procedentes del POS+ 2026 de la Diputación de A Coruña a mejorar la seguridad en el camino de Balbís y A Buída.

Así las cosas, los trabajos de pavimentación supondrán un desembolso de casi 85.000 euros y mejorarán tanto el tránsito de peatones como conductores en una vía que da acceso “a lugares cun considerable volume de poboación”, exponen desde el gobierno que dirige Ángel Alvariño. Esta actuación implicará la ejecución de una nueva capa de rodaje a lo largo de 604 metros, con el objetivo de culminar con su estado de conservación deficiente. Se limpiarán también las cunetas y se procederá al rebacheo en aquellos puntos más afectados.

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Además de estas obras, el pleno de la corporación adoptó también la inclusión en el POS+ Adicional 2/2026 de los trabajos de pavimentación de la calle Xeneral Morgado (51.131 euros), la renovación de la iluminación del paseo marítimo (35.500) y otras pequeñas actuaciones en el entorno de la pista polideportiva de O Roxal.