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Neda

Neda adecentará el aparcamiento y renovará el cierre de la pista polideportiva de O Roxal

El proyecto fue aprobado por unanimidad en el pleno municipal

Redacción Ferrol
19/09/2026 18:21
Estado actual de la zona de aparcamiento junto a la pista polideportiva
Estado actual de la zona de aparcamiento junto a la pista polideportiva
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El Concello de Neda empleará parte de los fondos procedentes del POS+ Adicional 2/2026 de la Diputación de A Coruña a mejorar el área de estacionamiento ubicada junto a la pista polideportiva de O Roxal.

Desde el gobierno local explican que la intervención busca dotar al espacio “dun pavimento axeitado” que posibilite su uso todo el año. En este sentido, los trabajos implicarán el aglomerado en caliente de la parcela, de unos 2.000 metros cuadrados, que sustituirá a la actual grava natural compactada.

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Se marcarán también las diferentes plazas de aparcamiento, permitiendo “aproveitar ao máximo o espazo e permitir ás persoas que fan uso das instalacións deportivas, e máis á veciñanza”, utilizar el recinto con garantías en los días de lluvia.

De manera paralela, el Concello prevé cambiar la deteriorada red metálica que separa el espacio de las propiedades colindantes por un muro. La inversión total rondará los 32.200 euros.

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