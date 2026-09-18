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Agenda cultural Neda

El fin de semana de A Piruchela empieza con un espectáculo en ‘preestreno’ de Ángeles Goás

La asociación cultural, gastronómica y deportiva de Neda termina con una 'Pirucharla' con la creadora del pódcast 'A ferida aberta no 36'

Redacción Ferrol
18/09/2026 11:55
Neda Piruchela conversa con Ana Morales y Miguel de Lira
Un encuentro en el local de A Piruchela (calle Trovador Esquío de Neda) con Ana Morales y Miguel de Lira
Daniel Alexandre
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‘Antes de que sexa tarde’ es la nueva propuesta de la contadora Ángeles Goás, que se lanza “sen filtro, sen anestesia e co texto aínda fresco de máis”, a lucirlo en el local de la asociación A Piruchela, de Neda. El encuentro dará inicio a un fin de semana que también incluirá un taller gastronómico para personas asociadas y con una charla con Nuria López, del pódc­ast ‘A ferida aberta no 36’.

En el espectáculo de la narradora oral, cuya función de prueba tendrá lugar esta tarde de viernes 18, a las 20.30 horas, la artista tratará temas como la soltería a edades avanzadas, en ocasiones caracterizada “coma crise definitiva ou coma liberación total”. 

Después del taller gastronómico del sábado 19, que contará con una comida y observación guiada a la berrea en Monfero (solo socios), Ana Santiago retomará el podcast ‘Pirucharla’ con el protagonismo de la autora de ‘A ferida aberta no 36’. En este programa, la creadora hace un ejercicio de recuperación de la memoria histórica, desde el golpe de Estado hasta más allá de la democracia.

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