Un documental sobre la fotógrafa pionera Mary Quintero inaugura esta semana el cine en Neda

Mary Quintero, de Melide, fue hija de dos fotógrafos de profesión Cedida

El ciclo ‘Outono das artes’ de la Diputación de A Coruña traerá a la Casa da Cultura de Neda, todos los viernes, a partir de las 20.30 horas, un ciclo gratuito de cine documental que se estrenará esta misma semana con el título ‘Mary Quintero. Máis de 90 anos de creatividade’.

Esta primera fecha (viernes 18) está reservada para una obra que repasa la trayectoria de una de las fotógrafas y retratistas gallegas más importantes del siglo XX, que fue pionera en determinados aspectos técnicos como puede ser el retoque.

La próxima semana, el programa continuará con la película-ensayo ‘Salvaxe, salvaxe’, una cinta que invitará al público a conocer las llamadas tierras de lobo que hay en Galicia y en Portugal, con el objetivo de “explorar a relación entre as persoas, os animais e a paisaxe que comparten”.

‘Outono das artes’ continuará en el mes de octubre con tres entregas, empezando el día dos con ‘Ao son da nova regueifa’, un documental que profundiza en esta tradición oral y en su evolución hasta la actualidad.

El 9, en cambio, será el turno de ‘Crónicas dun non!!’, que relata la historia del movimiento de la insubmisión en Galicia, a través de la experiencia de su director, Fernando Rodríguez Gómez ‘Peñaño’, condenado a un año de cárcel por su negativa a incorporarse a la ‘mili’ en 1989.

Para despedir el ciclo, se proyectará el corto ‘Le Archeólogue’ (El arqueólogo), uno de los pilares del proyecto sociocultural ‘Cru: memoria coruñesa sobre o Mar Exeo’.