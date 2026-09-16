El Pazo da Mercé, ejemplo para la Xunta de una segunda vida para edificaciones costeras

Ángeles Vázquez, este miércoles, en su visita al Pazo da Mercé Xunta

Ejemplo de los objetivos con los que se creó el ‘Catálogo de bens de valor cultural no litoral’. Así es como considera la Xunta al Pazo da Mercé de Neda, tal y como apuntó en una visita a las instalaciones la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que recordó que esta herramienta autonómica busca proteger el “rico patrimonio” costero de Galicia, facilitando que muchos de los elementos catalogados puedan tener una segunda vida más allá de su uso original.

La titular del departamento gallego recorrió el conjunto de edificaciones –cabe señalar que el pazo, del siglo XVIII, está compuesto por un edificio principal, una capilla, jardines y varias construcciones auxiliares– y recordó que su inclusión en el inventario permitió ofrecer el marco jurídico necesario para estudiar la viabilidad de las obras y actuaciones que sus propietarios plantearon este verano para adaptar, rehabilitar y ampliar las instalaciones para destinarlas a usos relacionados con la hostelería y la restauración.

La solicitud de estos trabajos “conta xa cun informe favorable previo de Patrimonio Cultural”, expone la Consellería, indicando que se prevé su aprobación “en breve”.

El ‘Catálogo de bens de valor cultural no litoral’, incluido en la Lei de ordenación e xestión integral do litoral (Loxilga), fue aprobado por la Xunta el pasado mes de marzo y cuenta con más de 2.000 elementos referenciados. De ellos, 855 están clasificados como arquitectónicos, 584 como arqueológicos, 366 como etnográficos, 186 como industriales y 12 como artísticos.