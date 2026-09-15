Visitas y oraciones en la capilla de la Merced, abierta al público de manera excepcional

Celebración de una misa en el interior de la capilla, abierta al público estos días Daniel Alexandre

Con motivo de su festividad, los propietarios del Pazo da Merced, abren al público de manera excepcional una de las joyas arquitectónicas que atesora el edificio como es su capilla.

El templo permanecerá abierto por las tardes hasta el 24 de septiembre

El templo recibe cada tarde a numeroso público, aprovechando que los dueños del complejo hotelero permiten a los vecinos del lugar y visitantes acceder al interior del templo, que data del siglo XVII y conserva todavía su altar así como algunas imágenes de aquella época.

Las personas que deseen conocer esta pequeña iglesia situada en la ribera de Neda, pueden hacerlo cada tarde, de 17.00 a 20.00 horas, hasta el día 24 de septiembre, cuando volverá a quedar para el uso y disfrute de los huéspedes de este hotel con encanto situado en el municipio nedense, un pazo del siglo XVI que perteneció a Francisco Antonio Somalo, activo comerciante riojano.

El los últimos tiempos la capilla se abre coincidiendo con la celebración de la Merced

La historia de esta pequeña iglesia estuvo ligada a la del propio pazo, pasando de unas manos a otras. En el siglo XIX funciona como convento franciscano y sobre 1925 la adquiere el conocido médico de la villa, Francisco Cebreiro Barros (Paco el de la Merde). En 1978, el arquitecto Alfredo Alcalá se hace con la propiedad, restaurando todo el conjunto, incluida la ermita, respetando cada elemento singular. Ahora son sus herederos quienes se ocupan del complejo.