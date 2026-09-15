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Suceso

Rescatada de aguas de la ría una furgoneta que se precipitó por el paseo marítimo de Neda

Los responsables del vehículo lo dejaron aparcado sin el freno de mano junto al instituto

Redacción Ferrol
15/09/2026 18:34
Paseo marítimo de Neda
Únicamente se registraron daños materiales
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El servicio de grúa del Concello de Neda tuvo que rescatar este martes de aguas de la ría a una furgoneta de reparto de prensa que se había precipitado desde el paseo marítimo.

Según detallaron fuentes municipales, el incidente se produjo poco después de las seis de la tarde de ayer lunes, cuando los dueños del vehículo, vecinos del área de O Empedrón, la dejaron estacionada sin el freno de mano activado. Así, la furgoneta, que estaba estacionada en el entorno del instituto IES Fernando Esquío, comenzó a avanzar sin control por el camino lateral del centro educativo –en dirección a la calle Toeleira, junto al albergue de peregrinos– hasta llegar al margen de la ría.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del accidente, apuntó el Concello, no se registraron daños personales, únicamente materiales, con destrozos en una papelera y en la valla del paseo marítimo –sin contar el propio vehículo que, además de los golpes recibidos en plena carrera, quedó inutilizado por el agua salada–.

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