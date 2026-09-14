Neda invertirá 35.500 euros en la renovación del alumbrado de su paseo marítimo

Tramo del paseo de Xuvia a su paso por Neda Cedida

Con fondos procedentes del Plan Único de la Diputación de A Coruña renovará el Concello de Neda el alumbrado del paseo marítimo, una infraestructura que está “obsoleta” y a la que se destinarán alrededor de 35.500 euros, informa el gobierno.

Se trata de una actuación “moi demandada” por los “problemas recorrentes” que registra, por lo que el ejecutivo ha decidido proceder a la sustitución de las luminarias actuales por otras de tipo LED en el tramo que va desde el puente de Xuvia hasta Santa María. El Concello explica que la antigüedad de los elementos actuales impide que se puedan modernizar con nuevos equipos, además de que la entrada de agua en las farolas origina “constantes cortes no subministro”.

En total se cambiarán 90 luminarias. La elección de la tecnología LED, la más habitual en este tipo de instalaciones, permitirá además reducir el consumo y tener unas “condicións de estanqueidade axeitadas á súa localización”, al lado de la ría.

El ejecutivo de Ángel Alvariño llevaba tiempo, según explica, buscando financiación para materializar el proyecto y, de hecho, se había presentado a una línea de subvenciones para la mejora de las infraestructuras turísticas de la Axencia de Turismo de Galicia. Sin embargo, señalan desde el gobierno municipal, este organismo autonómico denegó en mayo la ayuda argumentando que la solicitud fue registrada “137 segundos despois de terse aberto o prazo, un lapso temporal”, dice el Concello, “dabondo para terse esgotado o crédito dispoñible”.