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Circo

La producción de circo debut del Centro Dramático Galego parará su autobús en Neda

Este miércoles 16 es el último día para apuntarse, por 5 euros, a este espectáculo que llevará al Salón Teatro de Santiago

Redacción Ferrol
14/09/2026 22:04
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El programa de movilidad del Centro Dramático Galego –CDG– ‘Sobes ao bus do teatro?’ llegará a Neda este viernes 18, donde recogerá espectadores para asistir a una de las últimas producciones de la compañía pública y la primera propia de circo. Se trata de ‘A serie clopen’, una obra que se recupera tras estrenarse la temporada pasada con un éxito arrebatador que reunió en el Salón Teatro a alrededor de 5.500 espectadores en total, agotando entradas prácticamente en todos los pases, antes de continuar con otras representaciones por Galicia y Portugal.

De la zona del Concello de Neda, que fleta el autocar debido a la “boísima acollida que tivo en edicións anteriores” saldrá el vehículo a las 15.10 horas aproximadamente, con destino al teatro compostelano, donde se abrirá el telón a las 18.00 y el regreso está previsto para las 20.00. Mañana termina el plazo de inscripción, en la biblioteca municipal, para esta iniciativa que tiene una cuota de 5 euros.

Además del éxito conseguido el año pasado, ‘A serie clopen’ vuelve a los escenarios después de haber sido ampliamente reconocida en los trigésimos Premios de Teatro María Casares, donde fue nominada a 10 candidaturas y galardonada en dos ocasiones: Natalia ‘Pajarito’ recibió la consideración de Mellor actriz protagonista y Marta Alonso Tejado despuntó por la Dirección de Movemento.

El elenco está compuesto también por Marián Bañobre, Luz García, Johanna Hesse, Raquel Oitavén, Inés Santos y Guillermo Solo.

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