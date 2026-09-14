La producción de circo debut del Centro Dramático Galego parará su autobús en Neda

Conceptos matemáticos sirven de punto de partida para una reflexión crítica CDG

El programa de movilidad del Centro Dramático Galego –CDG– ‘Sobes ao bus do teatro?’ llegará a Neda este viernes 18, donde recogerá espectadores para asistir a una de las últimas producciones de la compañía pública y la primera propia de circo. Se trata de ‘A serie clopen’, una obra que se recupera tras estrenarse la temporada pasada con un éxito arrebatador que reunió en el Salón Teatro a alrededor de 5.500 espectadores en total, agotando entradas prácticamente en todos los pases, antes de continuar con otras representaciones por Galicia y Portugal.

De la zona del Concello de Neda, que fleta el autocar debido a la “boísima acollida que tivo en edicións anteriores” saldrá el vehículo a las 15.10 horas aproximadamente, con destino al teatro compostelano, donde se abrirá el telón a las 18.00 y el regreso está previsto para las 20.00. Mañana termina el plazo de inscripción, en la biblioteca municipal, para esta iniciativa que tiene una cuota de 5 euros.

Además del éxito conseguido el año pasado, ‘A serie clopen’ vuelve a los escenarios después de haber sido ampliamente reconocida en los trigésimos Premios de Teatro María Casares, donde fue nominada a 10 candidaturas y galardonada en dos ocasiones: Natalia ‘Pajarito’ recibió la consideración de Mellor actriz protagonista y Marta Alonso Tejado despuntó por la Dirección de Movemento.

El elenco está compuesto también por Marián Bañobre, Luz García, Johanna Hesse, Raquel Oitavén, Inés Santos y Guillermo Solo.