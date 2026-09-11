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Neda

El pleno de Neda abordará la próxima semana el proyecto para renovar Xeneral Morgado

La actuación, con un presupuesto no superior a los 51.131 euros, se financiará con fondos del POS+

Redacción Ferrol
11/09/2026 18:01
El Concello reordenó el tráfico en el vial a comienzos de verano
El Concello reordenó el tráfico en el vial a comienzos de verano
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La sesión plenaria que se celebrará la próxima semana en el municipio de Neda servirá, entre otras cuestiones, para abordar el proyecto de mejora de la calle Xeneral Morgado, el principal acceso al casco histórico de la villa.

Desde el ejecutivo que dirige Ángel Alvariño explican que está prevista una inversión no superior a los 51.131 euros, que se sufragarán con cargo a los fondos adicionales del Plan Único (POS+ 2026) de la Diputación de A Coruña.

En concreto, las tareas permitirán renovar la capa de rodaje del vial, incluyendo el rebacheo y el remontado de las tapas de los pozos e instalaciones de servicios.

Cabe recordar que, a comienzos de verano, el Ayuntamiento reordenó el tráfico en la calle, eliminando el estacionamiento en uno de los lados “co obxectivo de facilitar a visibilidade nas incorporacións”. Este cambio posibilitará, también, que se mejore la fluidez de la circulación rodada y la seguridad de los peatones.

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