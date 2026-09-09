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Diario de Ferrol

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Monicreques

Un xigante polas rúas, taller de monicreques e espectáculo lembran en Neda a Barriga Verde

O títere galego por excelencia está percorrendo concellos e chega agora á comarca nunha xornada que comezará cun obradoiro creativo, con previa reserva

Redacción Ferrol
09/09/2026 05:00
Unha exposición de monicreques tradicionais, entre os que se inclúe a atribuída a Barriga Verde
Unha exposición de monicreques tradicionais, entre os que se inclúe a atribuída a Barriga Verde
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Este mércores 9 abren as inscricións para participar na primeira actividade de ‘Barriga Verde no Camiño Inglés’, un proxecto que leva por 10 municipios ao títere galego que marcou a infancia de xeracións enteiras. A súa ruta parará en Neda, co apoio do Concello, este venres 11, a partir das 17.00.

A esta hora comezará o obradoiro de creación de monicreques, a única actividade da xornada que require previa reserva. Esta proposta, na que os participantes crearán o seu propoio títere empregando materiais reciclados, diríxese ao público infantil e as inscricións poden formalizarse na Casa da Cultura ou no 981 390 233.

O personaxe que percorreu a xeografía galega durante boa parte do século XX, que constituíu unha das poucas expresións teatrais que usaban a nosa lingua durante o franquismo, chegará á vila en formato xigante e realizará un pasarrúas circular, que partirá da rúa Real ás 18.30 horas, acompañado de música popular. Neste traxecto irase animando á veciñanza e visitantes a participar no espectáculo de títere de cachiporra tradicional galego, que terá lugar ás 19.00 ao pé da Torre do Reloxo.

A compañía Títeres Alakrán promove esta iniciativa enmarcada no programa ‘O teu Xacobeo’ da Xunta, coa participación de Morreu o Demo.

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