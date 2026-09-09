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Diario de Ferrol

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Historia

‘Mulleres Libertarias na Galiza 1891-1976’ preséntase o xoves na Piruchela de Neda

Eliseo Fernández, que asina o libro con Dionísio Pereira, será o encargado de dar a coñecer esta obra con prólogo de Carmen Blanco

Redacción Ferrol
09/09/2026 13:49
Eliseo Fernández e Dionísio Pereira presentando no Ateneo Ferrolán 'A primeira resistencia armada ao golpe militar na Galiza (1936-1940)'
Eliseo Fernández presentando no Ateneo Ferrolán 'A primeira resistencia armada ao golpe militar na Galiza (1936-1940)', que publicou tamén con Dionísio Pereira
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O local da Piruchela, na rúa Trovador Esquío de Neda, acollerá este xoves 10 a presentación do libro ‘Mulleres Libertarias na Galiza 1891-1976’, que cubre un oco baleiro até o momento na historiografía galega. 

Eliseo Fernández, que asina o libro con Dionísio Pereira, estará presente neste encontro, a partir das 20.00 horas, no que achegará ao público unha visión de conxunto deste texto que conta con prólogo de Carmen Blanco.

O colectivo da Piruchela asenta en Neda con actividades que van da cultura á gastronomía

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