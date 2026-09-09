Historia
‘Mulleres Libertarias na Galiza 1891-1976’ preséntase o xoves na Piruchela de Neda
Eliseo Fernández, que asina o libro con Dionísio Pereira, será o encargado de dar a coñecer esta obra con prólogo de Carmen Blanco
O local da Piruchela, na rúa Trovador Esquío de Neda, acollerá este xoves 10 a presentación do libro ‘Mulleres Libertarias na Galiza 1891-1976’, que cubre un oco baleiro até o momento na historiografía galega.
Eliseo Fernández, que asina o libro con Dionísio Pereira, estará presente neste encontro, a partir das 20.00 horas, no que achegará ao público unha visión de conxunto deste texto que conta con prólogo de Carmen Blanco.