Detenidos dos "conocidos" ladrones por varios robos en Neda

La investigación fue llevada por agentes del puesto de Fene de la Guardia Civil Emilio Cortizas

Agentes del puesto de Fene de la Guardia Civil detuvieron recientemente a dos vecinos de Neda a los que se les acusa de dos delitos de robo y uno de hurto en este municipio.

Según detalló esta mañana el Instituto Armado, el operativo para identificar y aprehender a estos individuos arrancó tras tener conocimiento dicha unidad de varios delitos contra el patrimonio en el área. Así, la investigación logró determinar que todos estos ‘golpes’ seguían un mismo patrón: sus responsables actuaban de noche, cuando tenían conocimiento de que los moradores de las viviendas no se encontraban en su interior, accediendo a las mismas para sustraer maquinaria y herramientas de jardinería que posteriormente vendían “fuera de los cauces legales de comercialización”.

De igual modo, los profesionales descubrieron que estos ladrones también actuaron en la vía pública, robando cableado eléctrico del sistema de iluminación tras “violentar” las tapas de registro de la canalización de suministro.

De esta forma, tras un “análisis exhaustivo de la información recabada”, los guardias del puesto fenés lograron identificar a los dos presuntos culpables, que además ya eran “conocidos” de las fuerzas de seguridad “por ilícitos de diversa índole”. Tras esto, los agentes procedieron a su detención, localizando al mismo tiempo buena parte de los elementos sustraídos, que fueron devueltos a sus legítimos dueños.

Los hombres, por tanto, fueron aprehendidos como supuestos autores de un delito de robo con fuerza por el cableado eléctrico, otro en el interior de un domicilio y un tercero de hurto en una vivienda –la diferencia entre estos dos últimos es la forma de acceder a los inmuebles–. Por último, desde la Benemérita se señaló que la investigación no está cerrada y que no se descarta el efectuar nuevas detenciones.