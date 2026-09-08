Otra talla para el Camino Inglés, coincidiendo con las fiestas de Neda

Nueva escultura de madera, en honor al peregrino Jorge Meis

El concello de Neda vivió este martes una jornada festiva en su calendario, coincidiendo con las tradicionales fiestas de Santa María, que continúan el miércoles y el jueves.

La misa solemne que se celebró este martes estuvo oficiada por el obispo de la Diócesis, Fernando García Cadiñanos y a la celebración siguió una sesión vermú, que se vio perjudicada por la lluvia.

Celebraciónn religiosa en la festividad de Neda Jorge Meis

Los festejos continúan en la jornada de este miércoles, con misa solemne a las 12.30 horas. Al finalizar el acto litúrgico, habrá disparo de bombas de palenque y sesión vermú con la orquesta Trébol, que también animará la verbena.

Ya el jueves, como punto final de las fiestas, se dedica al Día do Neno. Además, desde las 20.00 horas se podrán degustar liscos y chorizos de manera gratuita en el campo de la feira do Albarón y disfrutar con la actuación de Eric Hidalgo.

Coincidiendo, además, con estas fiestas, la parroquia de Santa María de Neda estrenó una nueva talla de madera, que se realizó aprovechando un tronco seco de un árbol.

El artista Carlos García Romero ha vuelto a dejar su impronta vinculada con el Camino Inglés, que pasa por Neda, aprovechando un tronco de árbol seco para levantar una nueva escultura dedicada a los peregrinos.

Esta actuación viene a sumarse a otras dos del mismo estilo y realizadas también con el aprovechamiento de árboles.

La primera fue la levantada aprovechando una araucaria seca del atrio de San Nicolás, que se convirtió en homenaje a a los peregrinos; y la segunda, en San Julián de Narón, en honor al santo.