El PSOE solicita la construcción de un nuevo comedor para el colegio Maciñeira de Neda

Aitor Bouza, parlamentario socialista Cedida

El grupo parlamentario del PSdeG-PSOE reclama al gobierno autonómico la construcción de un nuevo comedor, en la antigua casa del conserje, en el CEIP Maciñeira, en el municipio de Neda.

El diputado socialista Aitor Bouza señala, a través de un comunicado, que se trata de una vieja demanda de la comunidad educativa, por lo que solicita a la Xunta de Galicia que se realicen los estudios técnicos necesarios para habilitar para tal fin el almacén anexo al centro.

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“Os alumnos e alumnas teñen dereito a ter este servizo en igualdade de condicións ao resto”, asegura el parlamentario, incidiendo en el hecho de que “queremos unha educación pública de calidade, así o reclamaremos e defenderemos non só no inicio de curso, senón durante todo o seu transcurso”.