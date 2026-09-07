Comienzan tres días de fiesta en Santa María de Neda para honrar a su patrona

Fiestas de Santa María de Neda EC

El concello de Neda celebra este martes su festivo local y arrancan, de este modo, las celebraciones patronales de Santa María, que se prolongarán hasta el jueves, día 10.

El Concello colabora con la comisión vecinal encargada de la organización de las celebraciones, que incluyen eventos musicales y gastronómicos.

Las fiestas comienzan hoy mismo, con la misa solemne en la iglesia de Santa María, a las 12.30 horas, y el disparo de bombas de palenque por parte de la pirotecnia nedense Millarengo.

La sesión vermú de esta jornada estará amenizada por la orquesta Costa Dorada, que repetirá actuación con nuevos temas en la verbena nocturna.

El miércoles volverá a celebrarse una función religiosa, con fuegos, y sesión musical con la orquesta Trébol como invitada. La verbena nocturna contará de nuevo con esta agrupación.

Como cierre de los festejos, el jueves 10 se dedica la jornada a los más pequeños de la casa. La Festa do Neno tendrá lugar en Santa María, mientras que, a partir de las 20.00 horas, es el momento de reponer fuerzas con una degustación de liscos y chorizos que tendrá como escenario el campo de la feria del Albarón. Es una iniciativa gratuita, que estará amenizada por la música de Eric Hidalgo.