Neda rindió tributo al pan, un producto “que nos alimenta, pero también nos une”

Festa do Pan en Neda Jorge Meis

Pese a que los termómetros dieron este domingo un respiro con respecto a la jornada anterior, el calor fue protagonista también de la trigésimo sexta edición de la Festa do Pan de Neda, una cita que contó con una notable afluencia de público de todas las edades y en la que la búsqueda de sombra se convirtió en un objetivo que sumar al de hacerse con una buena bolla del país, una empanada o cualquiera de los dulces que ofrecían las tres panaderías participantes en esta edición –Panificadora Germán, La Gallega y Paca Castro–.

La actividad arrancó a las diez de la mañana con la apertura de los despachos y de la treintena de puestos del mercado de artesanía. La música no tardó en recorrer el recinto con el pasacalles de Airiños de Fene, acompañados por los cabezudos de la Asociación Cultural Piruchela.

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Tras un espectáculo de clown y acrobacias, la gastronomía cobró de nuevo relevancia en la fiesta de la mano de la degustación de productos de la ría que ofreció la Cofradía de Pescadores de Ferrol, y también de la cata del concurso de empanadas, cuyos ganadores –Carlos Rodríguez, Inés Cortés y Emilio Fachal– se desvelarían justo después de la lectura del pregón, a cargo del director de Navantia Ferrol, el nedense Eduardo Dobarro.

Ante miembros de la corporación municipal y del público asistente –que rompió a aplaudir, de manera espontánea, durante varios puntos del discurso–, Dobarro reconoció la emoción que le supuso el encargo, afirmando que, pese a los actos institucionales a los que asiste por su profesión, “pocos me tocan tanto el corazoncito como este”, poniéndolo incluso a la altura de “una botadura”.

Eduardo Dobarro recibiendo el recuerdo conmemorativo como pregonero de la cita Jorge Meis

El responsable del astillero ferrolano aludió a su vínculo natal con la villa y recordó que, durante generaciones, su familia vivió ligada al sector panadero. “Hoy no vengo a hablar de mi trabajo, ni de proyectos, ni de cifras. Hoy vengo a hablar de mis raíces. Y mis raíces están aquí, están en Neda y están en sus molinos y en sus hornos”, aseveró Dobarro.

Asimismo, rememoró las vísperas de las fiestas patronales de Santa María, cuando su madre regresaba con las empanadas y bollas recién horneadas, “una señal inequívoca de que los mejores días del año estaban a punto de comenzar”, y aludió al aroma de las tahonas que recorre lugares como A Mourela, A Bouza, O Coto, O Roxal, O Puntal o Casadelos.

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Las líneas de su pregón conectaron también la tradición artesana con el presente industrial de la comarca, remarcando que la construcción de buques punteros y el oficio del pan “comparten los mismos valores: la cultura del esfuerzo, el aprendizaje transmitido de padres a hijos, el orgullo por el trabajo bien hecho, la capacidad de innovar sin olvidar las raíces”.

El director de Navantia Ferrol hizo alusión también a la icónica letra de Los Limones y culminó su discurso parafraseando a un filósofo alemán: “La fiesta es un volver; es un volver a casa, es un volver a la infancia, es un volver a vernos”, apuntó, al tiempo que animó a los asistentes a disfrutar juntos del evento.

La sesión vermú –con la presentación de Os Kurtidos y la actuación de Los Zares– dio paso a la comida popular, para luego continuar con la música de A Charanga da Carmiña y el taller de elaboración de pan que dirigió la Granxa Escola Belelle. El espectáculo de clown y escapismo de Natalia Outeiro precedió al cierre de la XXXVI Festa do Pan, que trajo a la localidad de Neda el espectáculo ‘Levaino!’, del músico e investigador Xurxo Fernandes.