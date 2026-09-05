El PSOE reclama a la Xunta la rehabilitación integral del CEIP San Isidro de Neda

Imagen de archivo del acceso al colegio AEIG

El PSdeG-PSOE reclamará en el Parlamento de Galicia, por medio de su diputado Aitor Bouza, la rehabilitación integral de las instalaciones del colegio San Isidro de Neda.

Por medio de un comunicado, la formación exige a la Xunta que las infraestructuras “estean acordes ás necesidades de cada un dos centros educativos e que se poida garantir, polo tanto, una educación de calidade”, asevera Bouza, que demanda a la Consellería y, “particularmente ao señor Rueda”, que no olvide a municipios como el nedense.

La batería de iniciativas que presentará el PSOE parte de las reclamaciones “que se levan facendo meses e anos” desde la comunidad educativa del colegio, por lo que demanda al gobierno gallego que, “con carácter urxente”, se elabore un informe técnico integral sobre el estado de conservación en el que se encuentra el CEIP.

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Así las cosas, el parlamentario Aitor Bouza demandará en la Cámara que se acometan “todas as actuacións precisas para corrixir de maneira inmediata todas as deficiencias”, con el objetivo de garantizar, añade, “a seguridade, a salubridade e o correcto funcionamento das instalacións”.