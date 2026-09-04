Más allá de la venta: la Festa do Pan de Neda ofrece música, talleres o rutas interpretativas

Xavier Pujol explica el funcionamiento del molino a los participantes en la ruta del año pasado R.N.

La Festa do Pan de Neda se celebra, desde 1989, cada primer domingo de septiembre. Sin embargo, más allá de esta jornada principal, el evento ha ido sumando propuestas vinculadas a esta cita gastronómica que resiste en el tiempo pese a las dificultades que atraviesa el sector y que está declarada de Interese Turístico de Galicia.

Así, la XXXVI edición comenzará mañana a las 10.00 horas con una nueva visita interpretativa al molino de O Carrizo, una propuesta que contó con gran acogida en años anteriores y que permite a los participantes conocer su historia y las características del entorno de la mano de sus actuales propietarios, Xavier Pujol y Manuela Calderón.

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Horas más tarde, será el turno de la Noite de bolos, en la que, en esta ocasión, tendrán protagonismo las versiones de grandes canciones. En este sentido, quienes se acerquen hasta el entorno del albergue de peregrinos podrán revivir los grandes clásicos de la banda que lideró Freddie Mercury de la mano de la banda ferrolana de tributo a Queen McKuin. La formación, con 27 años de experiencia, está compuesta por dos guitarras, bajo, batería, teclado y la voz de Manuel –único integrante desde sus comienzos–.

También con dos décadas de trayectoria a sus espaldas, se subirá al escenario mañana por la noche Lady Evil, cuyos temas recuerdan las grandes bandas del hard rock y el heavy de los años 80 como Iron Maiden, Judas Priest o Scorpions. En el cartel de la Noite de bolos figura también Clandestinos, un grupo coruñés formado por cinco músicos que interpretará temas de Barricada, Loquillo o Leño, entre otros.

El propio día de la Festa do Pan se abrirán los puestos de las panaderías y del mercado de artesanía a las diez de la mañana y, una hora más tarde, la música volverá a tener protagonismo con el pasacalles de Airiños de Fene, acompañado por los cabezudos de la Asociación Cultural Piruchela.

A las 12.00 horas está previsto el espectáculo de acrobacias y clown ‘Hoxe si!’, de la compañía Sempre Arriba, una propuesta que inicialmente se iba a celebrar el pasado 27 de agosto y que formaba parte del programa ‘Miúdo verán’.

A esa misma hora se podrá también degustar productos de la ría, gracias a la colaboración de la Cofradía de Pescadores de Ferrol y, a las 12.30, comenzará uno de los clásicos de la Festa do Pan, el concurso de empanadas, cuyos premios se entregará una vez concluya el pregón (13.00 horas) –que este año correrá a cargo del director de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro.

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Las notas musicales regresarán en la sesión vermú de Los Zares, en la que también habrá tiempo para presentar al grupo Os Kurtidos. Mientras, la comida popular a base de pan, empanada, paella, churrasco, bebida, dulce y café (tickets a 22 euros) se iniciará en torno a las dos de la tarde.

La Charanga da Carmiña ambientará el evento desde las 15.30 horas y la tarde estará dedicada a los más pequeños de la casa, que podrán tomar parte en el taller de elaboración de pan que ofrecerá la Granxa Escola Belelle (17.00) y disfrutar del espectáculo familiar de clown ‘A vida tola’, de Pajarito. El broche final será también musical y correrá a cargo de Xurxo Fernandes, que presentará en concierto ‘Levaino’.