Hornos a punto para la cita más afamada de Neda: la Festa do Pan

Uno de los puestos de venta en una edición anterior Jorge Meis

Apenas restan dos días para que el paseo marítimo de Neda se convierta, un año más, en el epicentro gastronómico de la comarca con la celebración de la XXXVI edición de la Festa do Pan; pero los obradores locales que toman parte este año –tan solo tres, La Gallega, Panificadora Germán y Paca Castro– ya trabajan con intensidad, más de la habitual, para preparar la jornada del domingo.

Y es que tienen que responder a la demanda extraordinaria que genera esta cita, declarada de Interese Turístico de Galicia, y cumplir al mismo tiempo con los compromisos cotidianos del reparto y despacho diario, todo ello en un momento “complicado”, advierten, para el sector.

Historia

Cabe señalar que la reputación de Neda como epicentro del buen pan no es el resultado de una campaña o estrategia reciente, sino del legado de un pasado que se remonta a los siglos XVI y XVIII.

Durante las dinastías de los Austrias y los Borbones, la Corona fijó su atención en este enclave de Ferrolterra para convertirlo en el gran centro de abastecimiento cerealista de la flota militar. Entre los motivos se encuentra la protección natural que ofrecía la ría frente a temporales y ataques marítimos, que se sumaba al caudal del río Belelle —cuyo curso movía una densa red de molinos hidráulicos—.

Todo ello favoreció la instalación de las Casas Reales y de la Real Fábrica de Bizcocho. En estas instalaciones, pioneras para la época, se transformaba el trigo llegado desde la meseta a través del Camino Real en galletas de barco y raciones secas, un sustento básico no perecedero idóneo para las tripulaciones que ponían rumbo a las Indias o al norte de Europa.

Esa vinculación entre la industria naval y la tradición harinera estará presente en la edición de este año. En este sentido, la elección como pregonero de Eduardo Dobarro, director del astillero de Navantia en Ferrol, simboliza esa relación de la construcción naval y la elaboración de pan.

Trabajo

Estos días, las panaderías organizan los últimos flecos para afrontar la jornada central del domingo. “Vamos preparando dulces sin cocer para, después, poder hacerlo ese día y llevarlo fresco. El día anterior empezaremos dos o tres horas antes para poder hacer toda la producción normal y, aparte, la que vamos a llevar a la fiesta. Hay que recordar que, precisamente, el domingo es el día de más trabajo”, explica Carlos López, gerente de Panificadora Germán.

Algo diferentes serán las horas previas en La Gallega. “Desde que cogimos la panadería, quitando el primer año, no abrimos los domingos. Hay que saber cuándo termina una semana y cuándo va a empezar la otra”, expone, por su parte, Carmen Romero, que proviene de una amplia familia vinculada desde hace generaciones a este sector.

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En su caso, esta semana la dedica a tareas “que parecen absurdas pero que hay que hacerlas. Hace un rato estuve preparando las monedas para el cambio de ese día. Los mandiles que vamos a llevar con las chicas también los tengo preparados. Son cosas que fui anotando para tenerlas listas”, ejemplifica, apuntando que el producto en sí “hay poco que se puede preparar con antelación. Tengo unos queiques que puedo dejar hechos desde el viernes, porque son empapaditos, pero el resto, como el pan, tiene que ser del día”.

Son precisamente estos dulces y también las empanadas las que han logrado “desbancar” al protagonista de la fiesta. “Se llama Festa do Pan pero no es lo que más viene buscando la gente, porque cada uno tiene de mano su panadero y es un producto perecedero. Si vas a comer allí, no necesitas pan para casa”, indica López, que apunta a “queiques, bollas de huevo, proias...” como los productos estrella. “También son los que más trabajo dan”, reconoce el responsable de Panificadora Germán, que todos los domingos emplea unos 1.200 kilos de harina y que, el próximo, subirá esa cantidad hasta los 1.500.

Todo ese sobreesfuerzo que realizan los obradores antes de la afamada cita nedense lo ilustra bien Romero: “La realidad es que nos vienen también las fiestas encima [en honor a Santa María, del 8 al 10 de septiembre]. Es un fin de semana anormal”.

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El sector vive, además, un momento “bastante fastidiado”, califica López. Los motivos no son otros que “por un lado, la falta de relevo generacional y, por otro, la de empleados. En mi caso, tengo un equipo que lleva casi ocho años juntos. Hay que tratarlos bien, hay que cuidarlos... pero es verdad que hace falta mucha gente, sobre todo especializada. Todo eso lleva a que cierren panaderías”, lamenta el artesano.

“La gente se jubila”, añade por su parte Carmen Romero, “y gente nueva no se encuentra ni para trabajar, para cuanto más hacerse responsable de un negocio por el que te achuchan por todos lados”.

Esta profesional explica que “no solamente es producir pan y trabajar en la panadería. Es papeleo, papeleo y más papeleo. Son muchas trabas que nos ponen, sobre todo a los negocios pequeños”, lamenta la responsable de La Gallega. “Pero hay que estar ahí, porque si no, esto se termina”, asevera esta panadera.