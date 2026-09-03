Neda
El Concello de Neda confirma la continuación de los trabajos para conservar y mantener el CEIP San Isidro
Se están realizando labores de pintado tanto en la entrada principal de la escuela como en el propio mobiliario
Desde el Consistorio nedense señalan que prosiguen las tareas programadas para mejorar las instalaciones del CEIP San Isidro. En concreto, señalan que durante estos últimos días se están realizando diferentes labores de pintado tanto en la entrada principal de la escuela como en el propio mobiliario.