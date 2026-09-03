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Neda

El Concello de Neda confirma la continuación de los trabajos para conservar y mantener el CEIP San Isidro 

Se están realizando labores de pintado tanto en la entrada principal de la escuela como en el propio mobiliario

Redacción Ferrol
03/09/2026 22:28
neda ceip san isidro pintado cedida
El objetivo de estas tareas es mejorar las instalaciones del colegio
Cedida
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Desde el Consistorio nedense señalan que prosiguen las tareas programadas para mejorar las instalaciones del CEIP San Isidro. En concreto, señalan que durante estos últimos días se están realizando diferentes labores de pintado tanto en la entrada principal de la escuela como en el propio mobiliario.

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