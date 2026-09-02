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Neda

Neda abre el plazo para anotarse en en las escuelas municipales deportivas y de bienestar

La inscripción se reserva para empadronados hasta el día 4

Redacción Ferrol
02/09/2026 17:13
Una de las actividades en el gimnasio municipal
Una de las actividades en el gimnasio municipal
Concello
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Con el objetivo de iniciar la actividad el próximo mes de octubre, el Concello de Neda ha abierto el plazo de inscripción en sus escuelas deportivas y de bienestar. Bajo el nombre de ‘Nedactívate’, la oferta incluye gimnasia terapéutica y saludable; entrenamiento funcional; zumba y sesiones de gimnasio con monitor, además de yoga y pilates. También se llevarán a cabo clases de gimnasia saludable en la Casilla do Puntal.

Desde el Concello explican que la oferta extraescolar incluirá sesiones de patinaje en O Roxal y que se retomarán los grupos de memoria en la Casa da Cultura y los talleres de Mentes activas en O Puntal. Hasta mañana el plazo se reserva para empadronados y, a partir del 7, se abre a vecinos de otros municipios (también Neda).

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