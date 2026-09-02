Neda abre el plazo para anotarse en en las escuelas municipales deportivas y de bienestar

Una de las actividades en el gimnasio municipal Concello

Con el objetivo de iniciar la actividad el próximo mes de octubre, el Concello de Neda ha abierto el plazo de inscripción en sus escuelas deportivas y de bienestar. Bajo el nombre de ‘Nedactívate’, la oferta incluye gimnasia terapéutica y saludable; entrenamiento funcional; zumba y sesiones de gimnasio con monitor, además de yoga y pilates. También se llevarán a cabo clases de gimnasia saludable en la Casilla do Puntal.

Desde el Concello explican que la oferta extraescolar incluirá sesiones de patinaje en O Roxal y que se retomarán los grupos de memoria en la Casa da Cultura y los talleres de Mentes activas en O Puntal. Hasta mañana el plazo se reserva para empadronados y, a partir del 7, se abre a vecinos de otros municipios (también Neda).