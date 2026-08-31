Moveneda reclama que las administraciones den continuidad al programa ‘Aloumiños’

Visita a las actividades de Neda Cedida

La concejala de Moveneda, Neiva Tristao, participó hace unos días en la visita que la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, hizo a la parroquia de Viladonelle, con motivo de una nueva edición del programa ‘Aloumiños’ de la Xunta.

Desde la entidad valoran "esta iniciativa de acompañamento social e emocional para persoas maiores en situación de soidade non desexada”. Así, recuerdan que la propuesta tuvo “resultados moi positivos” en la pasada edición pero que tiene “unha eiva”, la de la temporalidad. Así, añaden que “a saúde psicosocial non é unha bombilla que se poida acender ou apagar a vontade. Estes programas funcionan moito mellor con continuidade”.

Por ello, lamentan que cada parón “rompe vínculos e obriga a comenzar de novo, desfacendo parte do traballo xa feito”.

Por ello propondrá al pleno municipal, como ya se lo han trasladado también a la propia Aneiros, que se hagan las gestiones oportunas para que la actividad tenga una continuidad en el tiempo, como ya se hizo en concellos como el San Sadurniño. Recuerdan además que el gobierno de Ángel Alvariño ya rechazó esta misma petición, cuando finalizó la pasada campaña, por ello solicitan ahora el apoyo de todos los grupos