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Neda

Aplazado el espectáculo del programa 'Menudo verán' en Neda

La nueva fecha será el 6 de septiembre

Redacción Ferrol
27/08/2026 15:18
hoxe si
La compañía 'Sempre arriba' actuará coincidiendo con la Festa do Pani
Cedida
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El Concello de Neda ha anunciado que, por causa de fuerza mayor, se ve obligado a aplazar el último espectáculo del programa 'Menudo verán', inicialmente previsto para la tarde de este jueves 27, en Subarreiros.

Avanza, eso sí, la nueva fecha, que será finalmente el domingo 6 de septiembre, coincidiendo con la Festa dol Pan, a las 12.00 horas, en el paseo marítimo, en la zona más próxima al parque infantil. Allí, la compañía 'Sempre arriba' ofrecerá su show 'Hoxe, si!', en el que mezcla clown, acrobacias aéreas y mucho humor.

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