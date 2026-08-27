Aplazado el espectáculo del programa 'Menudo verán' en Neda

La compañía 'Sempre arriba' actuará coincidiendo con la Festa do Pani Cedida

El Concello de Neda ha anunciado que, por causa de fuerza mayor, se ve obligado a aplazar el último espectáculo del programa 'Menudo verán', inicialmente previsto para la tarde de este jueves 27, en Subarreiros.

Avanza, eso sí, la nueva fecha, que será finalmente el domingo 6 de septiembre, coincidiendo con la Festa dol Pan, a las 12.00 horas, en el paseo marítimo, en la zona más próxima al parque infantil. Allí, la compañía 'Sempre arriba' ofrecerá su show 'Hoxe, si!', en el que mezcla clown, acrobacias aéreas y mucho humor.