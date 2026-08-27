‘Aloumiños’ ayuda en Neda a combatir la soledad no deseada de los mayores

Visita a las actividades de Neda Cedida

Las actividades del programa ‘Aloumiños’, que se desarrolla en un total de 20 concellos gallegos, recibieron ayer, en el municipio de Neda, el reconocimiento de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, que, acompañada de la directora territorial de la Consellería de Sanidade, Cristina Pérez, y el alcalde de Neda, Ángel Alvariño, visitó a las personas que participaron en la actividad grupal llevada a cabo en el marco de este proyecto.

‘Aloumiños’ es una iniciativa del Sergas en colaboración con el Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, que tiene el objetivo de combatir la soledad no deseada y reforzar el bienestar emocional. Para esto, se realizan actividades como las caminatas saludables y actividades de dinamización social en grupo, además de charlas y talleres para abordar temas como el envejecimiento activo y el reconocimiento de las emociones asociadas a la soledad. Con estos encuentros, también se busca fomentar las relaciones vecinales con el fin de fomentar el acompañamiento.

Como explicó la delegada territorial, en este programa tienen una especial importancia los centros de salud, “dende os que se busca detectar a persoas que estean pasando por unha situación de soidade non desexada e achegarlles información para que se podan beneficiar desta iniciativa”, indicó Aneiros..

De este modo, el objetivo genérico es el de promover cambios en las actitudes sociales que favorezcan la integración y la participación social de las personas con problemas de soledad no deseada o salud mental.

El programa se desarrolla también en As Somozas, Moeche y San Sadurniño.